Het aantal mensen dat met corona in een van de ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant ligt is bijna tot het nulpunt gedaald.

Op dit moment tellen het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, het MMC in Veldhoven en het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond ieder 3 patiënten die positief testen op COVID-19. Het Geldropse Anna Ziekenhuis heeft momenteel 1 coronapatiënt in huis.

Het totaal komt daarmee deze dinsdag op 10 patiënten. Twee weken geleden waren dat er nog 21. Net als toen ligt geen van deze patiënten op de IC. In heel Brabant tellen ziekenhuizen op de peildatum van afgelopen maandag in totaal 42 patiënten met corona of met de verdenking van corona.