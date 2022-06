Alle rijstroken van de A67 richting Eindhoven zijn weer vrij voor verkeer nadat een vrachtwagen met pech voor flink wat vertraging zorgde. Dat meldt Rijkswaterstaat. De vertraging neemt daarmee geleidelijk af.

Rond 6.45 uur ging het mis bij Leenderheide waardoor alleen de linkerrijstrook nog vrij was. Het verkeer moest rekening houden met ongeveer 1,5 uur vertraging tussen Someren en knooppunt Leenderheide totdat de vrachtwagen werd geborgen.

De drukte op de weg was dusdanig opgelopen (ongeveer 1,5 uur) dat Rijkswaterstaat het verkeer omleidde via knooppunt Zaardherheiken over de A73 en de A2. Verkeer vanuit Venlo kon ook via Maasbracht (A73) omrijden.