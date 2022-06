Op de Strijpsestraat in Eindhoven heeft maandagmiddag een man zijn onderbeen gespietst op een hekwerk. Het slachtoffer is met een stuk hekwerk nog in zijn lijf naar het ziekenhuis overgebracht.

Het incident vond plaats rond 16.15 uur. De man eindigde ondersteboven, hangend aan de spies in zijn been. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de Strijpsestraat. Hoe het ongeval kon gebeuren is onduidelijk, mogelijk wilde hij over het ongeveer 1,5 meter hoge hekwerk klimmen. Het hekwerk staat aan de straatkant van Gezondheidscentrum de Pastorie.

Uiteindelijk heeft de brandweer een deel van het hek met een hydrolische schaar losgeknipt, waarna de man met de spies van het hek nog in zijn been is overgebracht naar een ziekenhuis.