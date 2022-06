De brand die vrijdagnacht bij basisschool St. Antonius Abt in Eindhoven woedde, is waarschijnlijk veroorzaakt door vuurwerk. Dat meldt de politie zondag. Het vuur zorgde bij de school aan de Maasstraat voor grote schade. Bij de brand raakte niemand gewond.

Dat de brand vermoedelijk is veroorzaakt door vuurwerk, concludeert de politie uit voorlopig onderzoek. Daarvoor hebben agenten met meerdere getuigen gesproken. In de buurt was dezelfde nacht een feestje met vuurpijlen, zei de Eindhovense politie eerder. Online circuleerden ook foto's waarop vuurwerk boven het schoolgebouw te zien was.

Bij de school ontstonden de eerste vlammen rond 00.25 uur, waarna het vuur snel om zich heen greep. Ruim anderhalf uur later was de brand pas onder controle. Meerdere lokalen raakten zwaar beschadigd door de vlammen. In het gebouw kan voorlopig geen les gegeven worden.

De politie gaat er niet vanuit dat de brand opzettelijk aan is gestoken. Het onderzoek loopt nog wel.