Een politieauto van een hondenbegeleider is zondagavond rond 21.45 uur betrokken bij een botsing op de Marconilaan in Eindhoven. De betrokkenen raakten lichtgewond, laat de politie weten.

Het politievoertuig was onderweg naar een spoedmelding toen de wagen botste met een personenauto op de kruising bij de Anthony van Leeuwenhoeklaan. De politieauto kwam tientallen meters verderop op de rijbaanscheiding tot stilstand. De personenwagen tolde een rondje en stopte vervolgens op het kruispunt.

Of iemand naar het ziekenhuis is gebracht, is niet bekend. De weg werd tijdelijk afgesloten vanwege het onderzoek.