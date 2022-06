De voetbalrobots van het studententeam van de TU in Eindhoven zijn Europees kampioen robotvoetbal geworden in Portugal. In de finale versloeg Tech United het andere Brabantse team VDL Robot Sports met ruime cijfers: 13-1.

Het is de zesde Europese titel voor het team van de TU Eindhoven. Het was tevens weer het eerste Europese toernooi dat werd gespeeld sinds 2019. Vanwege de coronapandemie werden de toernooien de afgelopen jaren afgelast. Met de winst is het team topfavoriet voor het WK dat vanaf 10 juli wordt gehouden in Bangkok. Het Eindhovens team verdedigt er de wereldtitel.