Een bezorgautootje van PicNic is zaterdagavond in brand gevlogen in het distributiecentrum van het bedrijf aan de Fuutlaan in Eindhoven. Dat gebeurde tijdens het opladen van de accu. De loods stond vol rook.

Bij de brand kwam veel rook met een penetrante chemische lucht vrij. Het duurde niet lang totdat de loods van het distributiecentrum vol stond met rook. Volgens de brandweer is de enige manier om het voertuig goed te blussen met behulp van een 'dompelcontainer', waardoor het autootje volledig onder water komt te staan.