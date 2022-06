Een 56-jarige automobiliste uit Eindhoven heeft zaterdagmiddag haar rijbewijs in moeten leveren omdat ze met een aanhanger 151 kilometer per uur over de A2 reed. Met de aanhangwagen mocht ze maximaal 90 kilometer per uur rijden.

De bestuurster hield tijdens het rijden haar smartphone vast. Volgens de politie verklaarde de vrouw dat ze haar telefoon vasthield om te zien of er flitspalen in de buurt waren. De app die ze gebruikte waarschuwde alleen niet voor de motoragenten die haar rijgedrag opmerkten. Het Openbaar Ministerie beslist binnen tien dagen hoelang de automobiliste haar rijbewijs kwijt is. Daarbovenop kreeg ze een bekeuring van 350 euro omdat ze haar telefoon gebruikte achter het stuur. Eindhoven Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven