Een auto is zaterdagmiddag rond 16.15 uur de entree van een flat binnengereden van een flat in Eindhoven. Vervolgens is de automobilist er met piepende banden vandoor gegaan.

De ingang van het gebouw is door de brandweer gesloten en met lint afgezet. Bewoners hoeven niet hun huis uit, maar kunnen via een berging alsnog het pand verlaten. Calamiteitendienst Wooninc gaat kijken naar de schade. De politie is nog op zoek naar de op de vlucht geslagen bestuurder. Eindhoven Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven