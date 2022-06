Bij basisschool St. Antonius Abt aan de Maasstraat in Eindhoven heeft vrijdagnacht een brand voor grote schade gezorgd. De brandweer bluste het vuur met meerdere voertuigen. Het vuur breidde zich uit naar meerdere lokalen, meldt de brandweer. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen.

De brand ontstond rond 00.25 uur, waarna het vuur snel om zich heen greep. De vlammen sloegen uit de ramen op het moment dat brandweerlieden begonnen met blussen. Rond 2.00 uur was de brand onder controle. Het vuur heeft grote schade bij de school aangericht. Ramen zijn gesprongen en er is rook- en waterschade.

Het doel van de brandweer was om uitbreiding naar nog meer lokalen te voorkomen. Daardoor bleef een groot deel van het gebouw schade bespaard. Een brandweercommandant zegt dat het schoolgebouw oud is, maar dat er waarschijnlijk geen asbest is vrijgekomen.