Politieagenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag twee mannen in een auto aangehouden na een achtervolging die eindigde in de Eindhovense wijk Blixembosch.

Wijkagenten zagen een Duitse huurauto met hoge snelheid rijden. De bestuurder negeerde een stopteken en ging ervandoor. Na een achtervolging wist de politie de auto eindelijk tot stoppen te dwingen in de wijk Blixembosch. Tijdens een doorzoeking vonden agenten twee sets kentekenplaten. Eén paar bleken gestolen. Het andere setje was vals. Daarnaast lagen er handschoenen en een bivakmuts in de auto. Het tweetal in de auto kwamen al eerder in aanraking met politie en justitie. De wijkagent spreekt van eerdere vermogensdelicten maar deelt geen details over de eerdere zaken. Ze zijn allebei aangehouden en zitten vast. De recherche onderzoekt de zaak.