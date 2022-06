De politie heeft vorige week een 31-jarige Eindhovenaar aangehouden als verdachte van een woningoverval op 7 april aan de Vestdijk in Eindhoven. Een hoogbejaard stel werd toen in hun huis beroofd door drie overvallers.

Agenten konden de verdachte na onderzoek van de recherche aanhouden. De politie vermoedt dat de man bij meerdere incidenten betrokken is geweest en doet onderzoek. Naar de twee andere verdachten wordt nog gezocht. De politie sluit meer aanhoudingen dan ook niet uit.

Het drietal kwam op klaarlichte dag bij het stel binnen toen één van hen om water vroeg. De bewoner opende de deur een klein stukje, waarna hij door de verdachte omver werd geduwd. Twee andere verdachten komen daarna ook binnen.

De bejaarde bewoner werd door één overvaller in bedwang gehouden. Zijn vrouw, die volgens de politie 'ruim in de tachtig' is, werd vastgehouden door een andere. De derde verdachte doorzocht de woning. Het is niet bekend wat er precies is buitgemaakt.