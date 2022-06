De bestuurder die zondagochtend in alle vroegte doorreed na een ernstig ongeluk in Eindhoven is nog altijd spoorloos. De politie laat vrijdagmiddag weten dat het onderzoek nog loopt. Doorrijden na een zwaar ongeval is een misdrijf.

Het ging vorig weekend mis in de nacht van zaterdag op zondag, rond 04.45 uur. Een automobilist schepte drie fietsers op de rotonde van de Boschdijk en de rondweg (Marconilaan/Kronehoefstraat). Zij raakten alle drie gewond, één van hen ernstig. De bestuurder liet het drietal hulpeloos achter. De hulpdiensten - twee ambulances, politie en brandweer - kwamen na het ongeluk ter plaatse. De auto ging er in de tussentijd op hoge snelheid vandoor via de Kronehoefstraat. "Uiteraard nemen we deze kwestie hoog op en zijn daarom direct een onderzoek gestart. Ondanks onze inspanningen heeft dat nog niet geleid tot het opsporen van de betrokken chauffeur." De politie geeft aan dat ter plaatse onderzoek is verricht. Achtergebleven brokstukken van de auto zijn in beslag genomen en camerabeelden zijn bestudeerd. Daaruit zijn inmiddels meer details over de auto naar voren gekomen. "Het gaat vermoedelijk om een Renault, type Megane, model hatchback van het bouwjaar 2012/2013. Bij het ongeval is onder andere de rechter koplamp beschadigd geraakt." Eindhoven Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven