Maandag 20 juni opent GGD Brabant-Zuidoost een nieuwe locatie in Eindhoven voor testen én vaccineren. Daarmee komt een einde aan het vaccineren in het Beursgebouw en het testen op het parkeerterrein naast de IJsbaan.

In de nieuwe locatie in het centrum, een bedrijfsverzamelgebouw aan de Fellenoord, gaat de GGD Brabant Zuidoost straks afwisselend coronatesten afnemen en corona-vaccinaties geven.

De huidige vaccinatielocatie in het Beursgebouw sluit op zondagavond 19 juni haar deuren. De testlocatie aan de Antoon Coolenlaan verdwijnt na 20 juni. De vaccinatielocatie aan de Haverdijk in Helmond blijft voorlopig wel in gebruik.

Nieuwe openingstijden, om en om testen en prikken

Op de nieuwe plek in Eindhoven zijn mensen die zich willen laten vaccineren welkom op maandag, woensdag en vrijdag. Mensen kunnen er met en zonder afspraak terecht van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Op dinsdag, donderdag en zaterdag kunnen mensen zich van 9.30 tot 12.30 uur laten testen op corona. De GGD vraagt bezoekers zich te kleden op het weer, wie moet wachten staat buiten in de rij.

De openingstijden van de GGD-locaties in Helmond blijven ongewijzigd.