Een verwarde vrouw van Poolse afkomst liep in de nacht van dinsdag op woensdag door het gesloten Philips stadion. Ze is hiervoor aangehouden. Dat meldt de politie.

De vrouw was niet onder invloed. Vermoedelijk is ze via de achterdeur van een sportschool naar binnen geglipt. Deze deur was mogelijk open gelaten door leden van de sportschool.

Volgens de politie zorgde de vrouw al vaker voor overlast. Ze heeft hiervoor een gebiedsverbod gekregen voor het centrum van Eindhoven.