Vorig jaar lagen er in totaal 1203 coronapatiënten in het Catharina Ziekenhuis, van wie 229 op de Intensive Care. Het jaar kende ook een positieve uitschieter voor het ziekenhuis: een babyboom.

Er werden 1.867 baby's geboren, gemiddeld 5 per dag. De populairste namen waren Olivia en James.

Het aantal coronapatiënten lag in 2021 hoger dan het jaar ervoor, toen er in totaal 901 patiënten in het ziekenhuis lagen die positief testten op COVID-19.

"Naast de COVID-19-zorg lieten we zo veel mogelijk reguliere zorg doorgaan. Het was een uitdagend jaar waar we samen de schouders onder hebben gezet. Daar ben ik bijzonder trots op", zegt Nardo van der Meer, voorzitter van de raad van bestuur.

Patiënten geven ziekenhuis een 8,5

Het Catharina Ziekenhuis voerde in 2021 17.277 operaties uit. In totaal werden er vorig jaar 45.607 patiënten opgenomen. Daarnaast maakten 415.617 patiënten gebruik van de zorg van de poliklinieken.

Het ziekenhuis is financieel gezond. Het sluit 2021 af met een positief resultaat van 14 miljoen euro op een totale omzet van 494,3 miljoen euro, zo blijkt uit het deze week gepresenteerde jaarverslag.

Corona leidde ook tot ziekteverzuim onder personeel. De tevredenheid van patiënten bleef echter onverminderd hoog. Zij geven het ziekenhuis gemiddeld een 8,5 als rapportcijfer.