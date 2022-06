Twee ongevallen op de A2 en A50 zorgen voor vertraging op de wegen richting Eindhoven. Bij knooppunt Batadadorp zijn minstens twee auto's betrokken bij een ongeluk, en bij knooppunt Ekkersweijer is een incident met twee vrachtwagens de oorzaak van de file.

Door het ongeval op de A2 bij knooppunt Batadorp waren donderdagochtend twee rijstroken dicht. Hierdoor verwachtte Rijkswaterstaat ongeveer een half uur vertraging in de spits richting Eindhoven. Verkeer werd omgeleid vanaf knooppunt Het Vonderen, meldde Rijkswaterstaat.

De vangrail is bij het ongeluk op de A2, dat gebeurde rond 07.05 uur, beschadigd. Daarnaast moest het asfalt worden schoongemaakt. Rond 09.05 uur werd de weg weer vrijgegeven, waarna de vertraging snel afnam.

Wie vanaf Tilburg via de A58 naar Eindhoven rijdt, heeft ook last van vertraging door het A2-ongeluk. Op de weg richting knooppunt Batadorp staan bestuurders op het hoogtepunt rond 9.00 uur meer dan een uur in de file.

Rijstrook dicht op A50

Twee vrachtwagens zijn op de A50 richting Eindhoven betrokken bij een ongeval. De rechterrijstrook bij knooppunt Ekkersweijer is dicht voor bergingswerkzaamheden. Er zijn geen gewonden gevallen bij de kop-staartbotsing. De vertraging op de weg kon volgens Rijkswaterstaat oplopen tot bijna veertig minuten.

Bestuurders worden vanaf knooppunt Paalgraven omgeleid via de A59 en A2. De A50 ging rond 10.15 uur weer volledig open, waarna de file oploste.