Vertrekkend algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV is woensdag benoemd tot ereburger van de stad Eindhoven. Hij woont niet in die gemeente, maar dat maakt voor de toekenning van deze titel niet uit. Burgemeester John Jorritsma heeft de benoeming aan Gerbrands medegedeeld.

Gerbrands (64) wordt door hem geroemd omdat Jorritsma vindt dat hij in zijn acht jaar als eindverantwoordelijke bij PSV veel heeft betekend voor de sfeer in de stad. "Je hebt mensen uit zeer verschillende geledingen aan de club en onze stad verbonden, van kinderen en jongeren met een slechte uitgangspositie tot en met ondernemers en captains of industry", aldus de burgemeester.

63ste ereburger

Jorritsma keek verder dan het werk dat Gerbrands voor PSV heeft gedaan en vindt dat de voetbalbestuurder zich vakkundig heeft ingezet voor de Eindhovense samenleving. Onder meer zijn betrokkenheid bij het Jeugdsportfonds Sport & Cultuur Eindhoven, Spieren voor Spieren en ambassadeurschap bij de Brabantse Dag in Heeze kwamen ter sprake. Ook adviseert Gerbrands de stichting 'De Stilte Verbroken'. Dat is een entiteit die zich inzet om misbruik en seksuele intimidatie binnen de sport wil bestrijden.

Gerbrands is de 63ste ereburger in Eindhoven.