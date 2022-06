Voor het opslaan van een 'zeldzaam grote hoeveelheid' wapens krijgt een veertigjarige man uit Eindhoven zes jaar celstraf. De rechtbank in Den Bosch acht bewezen dat de man wist dat er in zijn garagebox aan de Italiëlaan 33 volautomatische geweren en pistolen lagen opgeslagen plus nog eens 1121 hulpstukken, ook bedoeld voor zware wapens.

Het Openbaar Ministerie had ook zes jaar cel gevraagd voor de man. Justitie vermoedt dat hij de wapens opsloeg op verzoek van een 45-jarige man uit Helmond, die in 2020 vier jaar cel kreeg voor wapenhandel. De Helmondse man was volgens justitie een van de wapenleveranciers van de Osse woonwagenfamilie van Martien R. In het hoger beroep, dat inmiddels loopt, hoopt justitie te bereiken dat de straf wordt verhoogd naar zes jaar.

Helmondse vrouw ook verdacht

Dat is dus ook de straf die de rechtbank oplegt aan de Eindhovenaar. Op de wapens die vorige zomer in zijn garagebox werden gevonden, is ook DNA gevonden van de vrouw van de Helmonder. Ook zij zal nog worden vervolgd. De Eindhovenaar wilde voor de rechtbank niet zeggen in wiens opdracht hij de wapens had verborgen. "Ik kan het niet vertellen, ik vrees voor mijn gezin", zo gaf hij als verklaring.

Behalve de wapens en de wapenonderdelen lagen er ook nog 28.000 stuks munitie in de garagebox. De politie kwam de zaak op het spoor door een anonieme tip.