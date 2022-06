Wereldwijd verdwijnen 500 banen bij TomTom. Dat maakte de navigatiereus woensdag bekend. Of daar ook banen in Eindhoven bijzitten, is onbekend.

Het Nederlandse navigatiebedrijf heeft geïnvesteerd in een platform voor het geautomatiseerd maken van kaarten. Om die reden heeft TomTom een pak minder werknemers nodig. Ongeveer 10 procent van het totale aantal arbeidsplaatsen verdwijnt.

Waar de banen verdwijnen, maakte TomTom niet bekend. "Het gaat over 500 banen, verspreid over de twintig landen waar we actief zijn", zegt een woordvoerder. "Daarover moeten we nog in gesprek met allerlei partijen, zoals ondernemingsraden."

250 man in Eindhoven

Het is dus niet uitgesloten dat ook in Eindhoven arbeidsplaatsen verdwijnen. Op de High Tech Campus staat een kantoor waar het navigatiebedrijf onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten uitvoert. Daar werken op dit moment 250 mensen. Het hoofdkantoor van TomTom staat in Amsterdam.

Belgische vakbonden meldden woensdag dat in dat land 51 ontslagen vallen. Persbureau ANP meldde op basis van ingewijden dat het in Nederland zou gaan om tientallen banen die verdwijnen.

'Frissere en rijkere kaarten'

Wat voor kosten de reorganisatie met zich meebrengt, is eveneens nog niet bekend. Dat maakt TomTom in juli bekend, bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Vorig jaar schreef het beursgenoteerde bedrijf rode cijfers. De omzet was met 507 miljoen euro ruim 20 miljoen euro lager dan een jaar eerder. TomTom leed een verlies van bijna 95 miljoen euro.

Harold Goddijn, topman en medeoprichter van TomTom, verwacht dat het nieuwe platform de concurrentiepositie van TomTom zal verbeteren. "Hogere automatiseringsniveaus en de integratie van een verscheidenheid aan digitale bronnen zullen resulteren in frissere en rijkere kaarten, met een grotere dekking."