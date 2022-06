De treinen tussen de stations Boxtel en Eindhoven Centraal reden dinsdagmiddag niet omdat een persoon langs het spoor liep. Dat meldde de NS. Rond 17.15 uur gingen de treinen weer rijden, maar was de drukte in de treinen groot.

Bij de NS kwamen de eerste melding van de storing binnen rond 16.15 uur. Omdat station Eindhoven Centraal vol stond met wachtende treinen, zaten reizigers onder meer vast op station Strijp-S. Vanaf ongeveer 16.55 uur reden vertraagde treinen het centrale station binnen.

Op het moment dat de treinen weer in beweging kwamen was het zo druk dat intercity's passagiers van onder meer sprinters over moesten nemen. Dit was bijvoorbeeld het geval op station Boxtel.

Achter persoon aan

De machinist van een trein zou achter de persoon die langs het spoor liep aan zijn gegaan.