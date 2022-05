De historie van het Nederlands Studenten Orkest (NSO) begon zeventig jaar geleden met een uitvoering van de Akademische Festouverture van Johannes Brahms, in dit jubileumjaar toert het leukste orkest van Nederland er weer mee rond.

Een andere tijd en andere gezichten. Maar het enthousiasme was zoveel jaar geleden vast niet minder dan nu. Het zal indertijd in geen hoofd zijn opgekomen om als opdrachtcompositie een concert voor bastrombone en orkest te schrijven. Jesse Passenier kreeg de opdracht en componeerde Inner Cycles, Rommert Groenhof speelde de solo.

Passenier (1985) staat bekend als 'unifyer' van stijlen. Inner Cycles prikkelt de verbeelding, klinkt vocaal, loopt over van de muzikale ideeën en biedt de bastrombone een gaaf podium. Vooral de tweede helft kent aangename, luisterrijke momenten. Het werk is ook 'van alles wat' - de keerzijde van het 'unifyen'- zonder duidelijk waarneembaar verband. Het gave en sonore spel van Rommert Groenhof boeide en bracht belang in de muziek. Respect voor Arjan Tien die het orkest met betrouwbare hand door de afwisselende partituur loodste.

Na de pauze was er Sheherazade van Rimsky-Korsakov. Wat een genot om dit werk in deze uitvoering horen. De muziek kan niet stuk, maar het NSO gaf er met verfijnd, gedreven en dynamisch spel glans aan, de diverse orkestgroepen sterk, de soloblazers van hoog niveau. De prachtige vioolsolo werd met verve gespeeld door Hannah Feltkamp.