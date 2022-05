Een scooterrijder raakte zondagochtend zwaargewond bij een botsing met een auto op de Insulindelaan in Eindhoven. Dat gebeurde ter hoogte van de Groenstraat. Het slachtoffer is in een ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 11.15 uur. De politie en een ambulance kwamen naar de plek van de botsing. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen en landde in de buurt. Waardoor de auto en de scooterrijder tegen elkaar botsten, is niet bekend. De politie doet daar verder onderzoek naar. De weg is hierdoor tijdelijk afgesloten. Het is al het tweede ernstige ongeval in Eindhoven zondagochtend. Even verderop - ook op de rondweg, op de rotonde van de Boschdijk en de Kronehoefstraat - ging het 's ochtends in alle vroegte al mis. Een auto schepte hier drie fietsers en sloeg op de vlucht.