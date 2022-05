De degelijke vijfde plaats met Dywis HH gisteren tijdens CSI Eindhoven werd overschaduwd door minder goed nieuws uit de stal van Maikel van der Vleuten. Dana Blue keert niet terug in de wedstrijdpiste. "Helaas hebben we vorige week moeten besluiten om met haar te stoppen", maakte de 34-jarige ruiter uit Someren bekend.

De topmerrie, gekozen tot springpaard van 2020, raakte begin vorig jaar in Doha zwaar geblesseerd bij een val in een oxer. Direct na een drie uur durende operatie in Berlijn was duidelijk dat er minimaal een jaar stond voor revalidatie. Einde olympische campagne, al bleek Beauville Z in Tokio een waardige vervanger. Meer dan dat. Met Beauville pakte Van der Vleuten olympisch brons in de individuele finale. Later in het seizoen volgde nog de eindzege in de Nations Cup met Oranje.

Artrose

Intussen leek het herstel van Dana Blue volgens plan te verlopen. "De blessure waaraan ze geopereerd is, is helemaal goed gekomen. Ze was ook al weer aan het springen. Tot één meter tien. Helaas heeft ze artrose in de knie gekregen, waardoor ze die niet genoeg kan buigen", vertelde Van der Vleuten aan de rand van de inrijpiste waar zijn vriendin Rachelle nerveus ronddartelde voor haar optreden tijdens CSI Eindhoven. Na het bestuderen van foto's en een echo van de knie van Dana Blue was er maar één conclusie mogelijk: einde topsportcarrière.

Dat geldt natuurlijk niet voor de ruiter die met Beauville nog een toppaard op stal heeft. Begin deze week bracht CSI Eindhoven een bericht naar buiten dat de bronzen viervoeter van Tokio aan de Karpendonkse Plas te bewonderen zou zijn. Voor het eerst sinds de Olympische Spelen in eigen land in een wedstrijd van niveau, na omzwervingen langs onder meer Rome, Barcelona, Praag, La Coruna, Doha, Parijs en Miami.

Eindhoven komt toch niet in dat rijtje te staan. In overleg met bondscoach Jos Lansink heeft Van der Vleuten op het laatste moment zijn planning voor Beauville omgegooid. "Ik zou volgende week eigenlijk de landenwedstrijd in St. Gallen rijden. Dat is best een indrukwekkende graspiste. Ik dacht hier op deze graspiste een paar rondjes te rijden met Beauville ter voorbereiding. St. Gallen is nu veranderd in Cannes. Dat is een gewone zandpiste en die heeft hij al meer dan genoeg gezien", lichtte Van der Vleuten zijn keuze toe. In Cannes en twee weken later in Rotterdam hoopt de Somerenaar een plek af te dwingen in de WK-selectie.

Pieken naar WK

Dit jaar bleek Beauville lang niet overal een prijzenpakker. "Het is moeilijk om iedere wedstrijd goed te rijden. Af en toe moet je een kleinere wedstrijd doen om vervolgens te kunnen pieken. Dat probeer ik nu ook met Beauville met het oog op het WK later dit jaar."

In Eindhoven mag Dywis HH zich bewijzen voor 'eigen publiek'. Tijdens de Van Mossel AutomotivE-Prix bleef de merrie twee rondjes foutloos. Maar de tijd in de barrage, met liefst dertien deelnemers, bleek niet snel genoeg voor een podiumplaats. "Ze liep best makkelijk rond. Ik wilde een strakke tijd rijden, maar wist toch dat ik niet de snelste twee tijden kon halen. Als ik dat wilde riskeren, was het risico te groot dat er iets zou gebeuren. Met het oog op zondag ben ik tevreden."

De zege en de winstpremie van 6375 euro ging naar Dominique Hendrickx. De Belg was een fractie van een seconde sneller dan Vincent Dings uit Heeze.