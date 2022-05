Woongenootschap Klein Zwitserland in oprichting zoekt nieuwe deelnemers. Daarom houden de 15 pioniers donderdag 2 juni een informatieavond voor geïnteresseerden. Zij worden bijgepraat over de stand van zaken en de verdere procedure.

De pioniersgroep die het woongenootschap heeft opgericht, krijgt de kans van corporatie Trudo om een plan te ontwikkelen voor het parkeerterrein tussen het Bosch-gebouw en de Kastanjelaan. De bouw van de middeldure huurwoningen, die de deelnemers zelf mee vormgeven, wordt mogelijk gemaakt met geld van de bewoners zelf, van de bank en van derden. Zo kunnen de woningen ook later, als de starters vertrekken, verhuurd blijven in het middensegment. Onder andere in Zürich, Zwitserland wordt zo veel woningbouw mogelijk gemaakt.

De groep pioniers met vijftien leden heeft inmiddels een eerste stedenbouwkundig plan gemaakt. Dat wordt met de toekomstige bewoners uitgewerkt. Daarvoor zijn onder meer drie werkgroepen opgericht: ontwerp, werving en financiën. Het genootschap wordt daarbij vanaf nu begeleid door Arie Lengkeek die het boek Operatie Wooncoöperatie schreef.

De avond wordt donderdag 2 juni gehouden bij collectief Nul Zes op het NRE-terrein in Eindhoven.