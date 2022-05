Wegens een verschil van inzicht is Delianne Hoekstra per direct gestopt als rector van het Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven. Hoekstra was voor dit schooljaar benoemd als interim-bestuurder.

Bram van Ek en Sjang Ramaekers treden tijdelijk terug uit de raad van toezicht van de school om haar taken de komende maanden over te nemen. Hoekstra zegt desgevraagd dat met de raad van toezicht een 'onoverbrugbaar' verschil van mening was ontstaan over het beleid op de school en de wijze van leiding geven. "Ze hebben het van me overgenomen. Ze denken dat ze het beter kunnen." Hoekstra benadrukt dat het eind van haar interim-contract al in zicht was. Rob van Velthoven begint op 1 augustus begint als rector van de school met ongeveer 1200 leerlingen op havo en vwo. Van Velthoven is nu nog clusterdirecteur op de HAS Hogeschool in Den Bosch.