De Italiaan Giampiero Garofalo, de Duitse Maren Hoffmann en Piet Raijmakers jr. uit Asten waren de grote winnaars van de openingsdag van CSI Eindhoven. Voor de vijftigste keer vind het internationale paardenconcours plaats aan de Karpendonkse Plas na twee jaar afwezigheid vanwege de coronacrisis.

Raijmakers onderscheidde zich voor het thuispubliek in de eerste driesterren-wedstrijd van het vierdaagse concours. Hij raffelde met Van Schijndel's Olaya Z het jachtspringparcours met hindernissen tot 1.40 meter als snelste foutloos af en verwees Jack Ansems (Sint-Oedenrode) met Fliere Fluiter naar de tweede plaats.

De hoger gedoteerde Henders & Hazel Prix (1.50 meter) kende wel een barrage. Enige Nederlander daarin was Jens van Grunsven uit Erp. Met Heathrow zette hij als eerste weer een nul-score neer in de jump-off, maar Giampiero Garofalo had daarvoor ruim drie tellen minder nodig. Ook de Amerikaan Michael Hughes was sneller.

Niet fit voor Derby

Een strop voor Van Grunsven is dat hij zich terug moest trekken voor de Van Grunsven Groep Derby van komende zaterdag. Zijn paard Greatlight bleek begin deze week niet fit genoeg voor de zware opdracht. Als opwarmertje voor de Derby vond op Hemelvaartsdag The Harbour Club Prix plaats. Dat bleek een kolfje naar de hand van de Maren Hoffmann. De Duitse amazone streek daarmee de winstpremie van 1250 euro op. Achter de Ier Francis Derwin eindigde Gabryella Dufour met Frans Wilrick's als derde.

Niet de complete Nederlandse springtop is neergestreken in Eindhoven. Vijf leden van 'TeamNL' moeten een proeve van bekwaamheid afleggen in Rome voor Jos Lansink, die in de Italiaanse hoofdstad zijn debuut maakt als bondscoach van Oranje. En Harrie Smolders heeft de voorkeur gegeven aan een vijfsterrenwedstrijd in Hamburg.

CSI Eindhoven duurt nog tot en met zondag.