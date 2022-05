Imagine. Dat is het centrale thema waarop de tweede editie van het Eindhovens FotoFestival is gebouwd. In totaal 29 fotografen, de meesten uit deze regio, leefden zich er op uit. Het resultaat? Een volwassen tentoonstelling die onderverdeeld is in acht subthema's en dit Hemelvaartsweekend te zien is op Sectie-C in Eindhoven.

Het succes van het eerste Eindhovens Fotofestival in oktober vorig jaar en de vraag van bezoekers om vooral door te gaan met het initiatief, overtuigde initiator Maarten Coolen er definitief van er een jaarlijks evenement van te maken. "Met in totaal ruim duizend bezoekers met expliciete belangstelling voor fotografie was duidelijk geworden dat er echt behoefte is aan zo'n evenement", zegt Coolen en nam al snel met mede-curator en fotografe Anniek Mol de taak op zich de tweede editie vorm te geven.

Een woord moet genoeg zijn

"Maarten had het thema Imagine al langer in zijn hoofd", vervolgt Anniek Mol. "We worden immers overspoeld met informatie en beelden waardoor mensen al snel kopieergedrag gaan vertonen. Daarom wilden we uitgaan van het niets, alleen één woord op tafel gooien en daarmee mensen uitdagen er hun fantasie op los te laten."

Acht benaderingen, acht sub-expo's

De diversiteit van de geselecteerde inzendingen leidde ertoe dat er verspreid over Sectie-C in Tongelre in totaal acht sub-expo's zijn opgezet die passen in een min of meer zelfde benadering van het thema. Zo is Imaginarium ingericht met werk dat helemaal past bij het hoofdthema, het gebruik van de eigen verbeeldingskracht. Bezoekers worden er ook zelf uitgedaagd hun fantasie te gebruiken. Bij binnenkomst wordt hen namelijk gevraagd hun mobieltje uit te zetten en symbolisch in een envelopje te doen zodat ze niet worden afgeleid door externe zaken.

Spiegelaars en scheppers

In Tomorrow is Bright laten kunstenaars een kritische reflectie op zelfcensuur zien en onderzoeken ze eerlijkheid en kwetsbaarheid. In Garden of Eden kunnen bezoekers een kijkje nemen in de tuinen van de 'scheppers', fotografen Laura Nieuwenhuis, Elvia van der Ploeg, Maud Rijken, Jacques Splint, Britt Roelse, Willem Wouterse en Sas Schilten. In The Unimaginable daarentegen laten Joosje Janssen, Sumeet Rohilla en Pippelotta Yerna de andere kant van de verbeelding zien. Ofwel dingen die we ons tot voor kort niet hadden kunnen voorstellen.

Samenwerking met VluchtelingenWerk

Het is maar een greep uit het aanbod, al verdient de samenwerking tussen VluchtelingenWerk Nederland en Maarten Coolen ook een vermelding. Hij werkte in de project samen met acht jongeren die elk hun eigen verhaal vertellen en in beeld brengen. Ofwel Wake Up Your Mind and Open Your Heart.

Fotofestival Eindhoven is te zien van donderdag 26 mei tot en met zondag 29 mei op Sectie-C, Daalakkersweg 2 in Eindhoven. Van donderdag tot en met zaterdag open van 12.00 tot 20.00 uur, op zondag van 12.00 tot 18.00 uur. Gratis entree.