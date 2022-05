Een woning aan de Midaslaan in Eindhoven is door de gemeente voor vier maanden gesloten vanwege de vondst van een zeer grote hoeveelheid softdrugs, een wapen en munitie. De drugs waren volgens de politie voor coffeeshop Indian Dylan aan de Karel de Grotelaan.

Die ging eind april voor een jaar op slot nadat er op meerdere locaties, waaronder dus aan de Midaslaan, in totaal ruim 380 kilo drugs werd gevonden.

De gevonden drugs had een waarde van ongeveer 4 miljoen euro. Coffeeshops mogen een handelsvoorraad van maximaal 500 gram in bezit hebben. Drugs van een coffeeshop die niet in de shop zelf ligt, wordt ook meegeteld als handelsvoorraad.

Behalve de coffeeshop zelf werden onlangs ook al een garagebox en pand aan de Hoogstraat gesloten door de gemeente Eindhoven. Ook hier was in februari een grote hoeveelheid drugs aangetroffen.