Met een mooi feest heeft Harrie Schellen van Schellen Slaapcomfort afscheid genomen van zijn klanten en relaties. Als cadeau vroeg hij een envelop. 2.000 euro kon hij overhandigen aan het Ronald McDonaldhuis in Veldhoven.

"Ach, anders krijg je toch allemaal flessen wijn en dit is een goed doel", verklaart Schellen. Hij draagt het Huis een warm hart toe. Eerder had manager Wendy van de Akker al ooit bedden en matrassen gekregen. Ze was ook weer erg blij met deze donatie. "Ik kreeg een mooie brief van haar", zegt Schellen.

Na ruim honderd jaar stopt de familie Schellen met de beddenzaak aan de Aalsterweg. Schellen: "De winkel is bijna leeg, er staan nog vijf bedden. Het is nog wel leuk om hier rond te lopen. Dat hoort bij de verwerking. Veel mensen lopen nog even binnen. Ik krijg heel veel hartverwarmende reacties. Dan heb ik het toch goed gedaan, hé?"

Op 1 juli sluit de deur definitief. Dan verdwijnt een van de laatste middenstanders uit de stad. Een Auping Plaza komt in het pand. "Ik ga lekker een beetje reizen en ik heb al geraniums gekocht waar ik achter kan gaan zitten", lacht Schellen.