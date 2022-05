Jan van Schagen (82) is zaterdag koninklijk onderscheiden voor zijn grote bijdrage aan de geschiedschrijving van Eindhoven. Schagen kreeg het lintje van burgemeester Maarten Houben in zijn woonplaats Nuenen.

Schagen heeft sinds 2004 liefst twaalf boeken geschreven over de historie van Eindhoven. Zijn grootste prestatie was het naslagwerk 'Acht eeuwen Eindhoven' uit 2019. Schagen was ook ruim tien jaar bestuurslid van de Henri van Abbestichting, de 'erfgoedwaakhond' van de stad.

Verder was het kersverse Lid in de Orde van Oranje-Nassau in het vorige decennium actief voor de Stichting Vrienden van Museum Kempenland en de Stichting Vrienden van het Muziekgebouw Frits Philips. In een verder verleden was Van Schagen voorzitter van de Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Kempen- en Peelland. Tot zijn pensioen in 1996 was hij persvoorlichter bij Philips.