Na twee coronajaren is Aquabest vandaag weer het toneel van dance-festival Lakedance. Het evenement is met ruim 25.000 bezoekers helemaal uitverkocht.

Om 13.00 uur vanmiddag gingen de toegangspoorten tot het festival open. In 2020 en 2021 werden zowel de voorjaarsedities als de najaarsedities van Lakedance door de coronamaatregelen afgelast. Na vier geschrapte edities loopt het evenemententerrein op Aquabest vandaag dus weer vol.

Lakedance verwacht niet of nauwelijks last te hebben van de stakingen bij het openbaar streekvervoer in Eindhoven. Daar hebben buschauffeurs aangekondigd vandaag het werk neer te leggen. Lakedance heeft vanaf station Eindhoven Centraal eigen pendelbussen rijden. Bovendien kunnen mensen gebruikmaken van de 'groene' Go Sharing scooters, die vandaag aan festivalbezoekers met korting worden aangeboden.

Lakedance telt op het evenemententerrein vijf stages. Op mainstage draaien vanaf 13.00 uur The Lost Shepherds, Funkerman, Dannic, La Fuente, Mike Williams, Maurice West, Blasterjaxx en Headhunterz. Om precies middernacht is er een spectaculaire vuurwerkshow als besluit van deze Lakedance. Op 13 augustus is de tweede editie van Lakedance. Die editie van Lakedance is nog niet uitverkocht. Het dance-festival heeft dan al 30 edities op zijn naam staan.