Een Eindhovenaar uit de buurt Vaartbroek is zaterdagnacht aangehouden, omdat hij een plastic tas met daarin ruim 40.000 euro aan briefgeld bij zich had. Agenten die hem aantroffen waren rond 2.00 uur afgegaan op een melding dat er een verwarde man op de John F. Kennedylaan zou lopen.

De politie haalde hem van de weg en ging met hem in gesprek om 'te beoordelen welke zorg hij nodig had'. Tijdens het gesprek zagen de agenten dat de man een plastic tas bij zich had, waarin ruim 40.000 euro bleek te zitten.

De man werd aangehouden op verdenking van witwassen. De recherche onderzoekt de herkomst van het geld. Naast het strafrechtelijk onderzoek naar de man zal de crisisdienst zaterdag beoordelen of hij extra hulp nodig heeft.