Het merendeel van de buschauffeurs in Eindhoven en Venlo staakt, vertelt Marijn van der Gaag, bestuurder bij FNV. "Sinds vanmorgen 6.00 uur is nog maar één bus vertrokken. De meeste buschauffeurs zullen meedoen met de staking."

De chauffeurs leggen het werk neer omdat ze een hoger loon willen en minder werkdruk. "De dienstregelingen voor buschauffeurs zijn heel erg zwaar", zegt Van der Gaag. "Er is een tekort aan personeel en het ziekteverzuim neemt enorm toe. Ondertussen worden dienstregelingen steeds voller gepland en komt veel druk te liggen op de pauzes."

In totaal zijn in Eindhoven zo'n tachtig buschauffeurs ingepland. Tot nu toe zijn 30 buschauffeurs op de locatie van de staking aanwezig. "We hebben het weekend gekozen omdat we scholieren in hun eindexamens niet willen lastigvallen met een staking", aldus Van der Gaag. "Maar we wilden wel echt nu een signaal afgeven." De staking duurt tot 12.00 uur zaterdagmiddag.

Het is de derde staking in een landelijke estafette voor een betere cao van het streekvervoer. Eerder werd gestaakt in het noordoosten van het land. Afgelopen zaterdag reed zo'n 70 procent van de streekbussen niet in Haaksbergen, Enschede en Hengelo. Ook in Tilburg gingen toen minder bussen de weg op.