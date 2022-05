Het verkeer ten noorden van de Eindhovense binnenstad moet dit weekend rekening houden met ernstige hinder. Behalve dat er hier en daar aan de weg wordt gewerkt, is er ook geen openbaar vervoer vanwege de staking van buschauffeurs van Hermes.

Behalve dat er wordt gewerkt op de Mathildelaan en de Emmasingel, die hiervoor al enige weken zijn afgesloten, én de Stationsweg wordt komend weekend ook nieuw asfalt gelegd op de noordelijke rijbaan van de Fellenoord. Deze weg blijft in beide richtingen berijdbaar, maar slechts over één rijstrook.

P+R gratis

De gemeente Eindhoven adviseert mensen die in het centrum moeten zijn, om per fiets, te voet of met de trein te komen. Automobilisten kunnen zondag gratis gebruikmaken van de P+R-terreinen en garages bij Winkelcentrum Woensel, Meerhoven (Noord-Brabantlaan) en Aalsterweg.

Van hieruit kunnen zij verder met een deelfiets of scooter, of met de bus. Aanbieders van deelmobiliteit zoals GO en Felyx zetten extra fietsen en scooters in.