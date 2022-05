World of Dinos is van 16 juli tot en met 28 augustus te zien in het Klokgebouw. Het is de grootste dino-tentoonstelling van Europa met levensgrote dinosaurussen die geluid maken, zoals een brullende T-rex en een razendsnel bewegende Velociraptor.

De rondreizende expositie heeft een omvang van tienduizend vierkante meter en doet voor de eerste keer Eindhoven aan. World of Dinos is onderverdeeld in werelddelen waar bezoekers oog in oog komen te staan met dinosaurussen die op ware grote in op maat gemaakte decors tentoongesteld zijn. Er zijn ook speurtochten, films en kinderen kunnen ritjes maken op een dino. Kaarten zijn te koop via www.worldofdinos.nl en kosten 19,50. Kinderen tot twee jaar mogen gratis naar binnen. Eindhoven Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven