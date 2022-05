In Eindhoven zijn twee grote tenten op de corona-testlocatie aan de Antoon Coolenlaan afgebroken. De teststraat sluit nog niet helemaal: de kleine tent, die er vanaf het begin heeft gestaan, blijft ook nu nog staan. Ook in Helmond is de testcapaciteit flink afgeschaald.

De afgelopen tijd is de vraag naar coronatests zeer sterk teruggelopen. Volgens de GGD is er nu sprake van een structurele situatie, waardoor er flink afgeschaald kan worden. In Eindhoven zijn de twee grote tenten sinds vorige week al niet meer in gebruik en wordt er alleen in de kleine tent getest.

Hoogtepunt in januari

Per dag worden er nu gemiddeld 50 tests afgenomen. Heel wat minder dan op het hoogtepunt in januari van dit jaar, toen dagelijks meer dan 3600 mensen zich meldden voor een test.

Net als in Helmond zijn de openingstijden van de testlocatie aangepast en is het aantal medewerkers teruggebracht. In Helmond wordt van maandag tot en met vrijdag getest, tussen 09.00 en 12.30 uur. In Eindhoven is de teststraat gedurende dezelfde tijden zeven dagen per week geopend.

Op beide locaties is nog één testlijn per dag open, met een maximale capaciteit van 120 testen per dag.

Diverse scenario's

Volgens de GGD Brabant-Zuidoost kan de testcapaciteit eventueel weer snel opgeschaald worden. Achter de schermen is men druk bezig met de voorbereidingen en het uitwerken van diversce scenario's. "Zodat we voorbereid zijn op een eventuele opleving van het coronavirus", aldus een woordvoerder.