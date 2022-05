Met de buurtbus gaat Buurt in Bloei van WIJeindhoven de wijken in van Eindhoven. Deze week staat de bus op het Nederlandplein. Buurtbewoners worden uitgenodigd voor een kop koffie en een 'Energy Game'.

De gele buurtbus van welzijnsorganisatie WIJeindhoven Buurt in Bloei staat dinsdagmiddag op het Nederlandplein in de wijk Woenselse Heide. De zijklep staat open voor het nuttigen van een kopje koffie of thee. Voor de bus staan een aantal zitjes voor de bezoekers. Verbinders van Buurt in Bloei spreken voorbijgangers aan en nodigen ze uit voor een gesprek.

"De bus zetten we in voor wat reuring in de wijk. We willen mensen verbinden en hopen op spontane gesprekken. En we horen hoe mensen het vinden in hun wijk en wat ze missen. Waar wij misschien mee kunnen helpen", vertelt Suzan Pennings, een van de verbinders.

Elkaar ondersteunen

Buurtbewoonster Marijke komt deze middag toevallig langs de bus. Heel veel tijd heeft ze niet, maar ze vindt het toch leuk om even in gesprek te gaan met Mieke Boogert van Tweekracht, de ontwikkelaar van The Energy Game. "Ik heb er energie van gekregen. Contact in de wijk is belangrijk. We moeten er voor elkaar zijn en elkaar ondersteunen", vertelt Marijke.

The Energy Game is een ijsbreker, een goede manier om een babbel aan te gaan. Door de vragen ontdekken deelnemers wat hen positieve energie geeft. "Wij gebruiken het spel om op te halen wat voor type mens iemand is en waar zijn krachten liggen. We hebben hier een gesprek over of geven tips waar ze met hun talenten terechtkunnen", aldus Pennings.

Vanuit de wijk De Tempel is Ine de Ruijter gekomen voor een kopje koffie bij de buurtbus. "Ik ben nu voor de tweede keer aangesloten. Het is gezellig om onder de mensen te zijn en contacten te leggen. Door Buurt in Bloei sta ik niet meer aan de zijlijn, maar ben ik terug in de maatschappij."

Hetzelfde geldt voor Heidy Weiss uit Woenselse Heide. "Door hen ben ik nu onderweg naar werk. Vandaag kom ik even een kopje koffie drinken en om bij te praten met bekenden."

Voor heel Eindhoven

"De buurtbus is door WIJeindhoven Buurt in Bloei aangekocht en bedoeld voor heel Eindhoven. Ook onze sociale partners, onder andere Humanitas en Stichting MEE, mogen de bus gebruiken samen met een medewerker van WIJeindhoven", legt Pennings uit.

Over een aantal maanden krijgen alle wijkteams een elektrische bakfiets ter beschikking, waarmee zij op willekeurige plekken koffie kunnen schenken. Pennings: "Zo'n fiets is iets makkelijker meenemen. Voor onze wijk wil ik wekelijks op een vaste plek gaan staan."