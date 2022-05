Restaurant Zarzo van Adrian Zarzo in Eindhoven is voor de derde keer op rij uitgeroepen tot Beste Wijn Restaurant van Nederland.

De vijfhonderd beste chefkoks, volgens de prominente gidsen Le Guide Rouge van Michelin, Gault&Millau en Lekker, bepalen voor de Restaurant Awards afzonderlijk van elkaar per categorie welke collega’s in elke categorie het beste zijn. Het is de zevende keer dat deze vakprijzen worden uitgereikt.

Als beste nieuwkomer werd Pikaar in Hilvarenbeek naar voren geschoven en het beste Aziatische restaurant zit volgens de chefkoks in Sint Willebrord: O&O.

Driesterrenrestaurant De Librije gaat al sinds 2015 aan de leiding in de overkoepelende categorie ‘Beste Restaurant van Nederland’. Ook dit jaar plaatsten de collega's van Jonnie en Thérèse Boer hen weer bovenaan.