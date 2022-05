De chauffeurs van streekbussen gaan zaterdag staken in Eindhoven, omdat ze een nieuwe cao eisen. Dat meldt vakbond FNV. De staking is onderdeel van een landelijke actie waarbij chauffeurs in het hele land om de beurt het werk neerleggen. Eén van de eisen van de chauffeurs is een hoger loon.

Volgens de vakbond is de staking hard nodig, omdat veel bij hun aangesloten chauffeurs ontevreden zijn over het aanbod van hun werkgever. ,,Ze willen dat er snel iets gedaan wordt aan de werkdruk, want die zorgt voor veel uitval onder de chauffeurs”, beschrijft Merijn van der Gaag, de bestuurder van FNV Streekvervoer. De nieuwe cao moet gaan gelden met terugwerkende kracht van 1 juli 2021 tot het einde van dit jaar, zo wil de FNV. Op zondag moeten de bussen in Eindhoven weer gewoon volgens dienstregeling gaan rijden. Eerdere staking Eerder werd ook al door buschauffeurs in Tilburg gestaakt. Afgelopen zaterdag reden zowel stads- als streekbussen niet. Daardoor strandden een aantal reizigers bij Tilburgse bushaltes. Eindhoven Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven