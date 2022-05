Stichting Cultuur Eindhoven roept iedereen op om hun favoriete cultuurmakers te nomineren voor de Eindhoven Cultuurprijs.

Tot en met 12 juni kan het publiek cultuurmakers uit Eindhoven nomineren voor de Stimuleringsprijs en de Waarderingsprijs. Als de genomineerden bekend zijn kan er later ook gestemd worden voor de Publieksprijs.

Nomineren kan via eindhovencultuurprijs.nl.

De Eindhoven Cultuurprijzen worden in het najaar voor de zesde keer uitgereikt. De prijs bestaat in iedere categorie uit een geldbedrag van 7500 euro.

In 2019 waren de winnaars The Ruggeds, Plasma en Angelo Martinus, in 2020 TAC, Onuitgesproken en Rararadio, in 2021 Iris Penning, Wildpark en Meneer Rick.