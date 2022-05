Een automobiliste is woensdagochtend rond 10.00 uur gewond geraakt bij een botsing met een geparkeerde auto. Dit gebeurde aan de Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven. Het slachtoffer is uit haar auto gehaald en overgedragen aan de ambulance. De weg werd een tijd afgezet.

Het is niet bekend waarom de vrouw aan de andere kant van de weg belandde, waarna zij dus botste met een geparkeerde auto. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet bekend.