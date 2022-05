Na twee jaar rust kan Hidden Garden Festival dit jaar eind-de-lijk weer doorgaan in Eindhoven. Met bijzondere acts en een afterparty in het Klokgebouw belooft het een groot feest te worden.

Dit jaar is het festival niet in het Philips de Jongh Park zoals de voorgaande jaren. De gemeente wil namelijk niet dat er evenementen worden georganiseerd in het park. Dat was even stressen voor de organisatie, maar uiteindelijk hebben ze een goede vervanging gevonden. Dit jaar is Hidden Garden Festival op Strijp-S.

De line-up voor het festival is bijna hetzelfde als voor de editie van 2020 die door corona niet door kon gaan. Er komt een hoofdpodium met daarnaast nog een techno-arena en progressive area. Onder andere Juan Sanchez, Patrice Baumel en Nic Fanciulli komen om fijne house- en techno-deuntjes te spelen.

Bijna iedereen die kaartjes kocht voor Hidden Garden Festival in coronatijd, besloot zijn ticket te houden. Hierdoor was het feest eigenlijk al bij voorbaat uitverkocht. Gelukkig zijn er door de nieuwe locatie ook meer tickets beschikbaar. Dat betekent dat nog meer Eindhovenaren bij het feest kunnen zijn.

Hidden Garden Festival is zaterdag 20 augustus van 13.00 tot 23.00 uur. De extra kaartjes gaan woensdag 18 mei om 12.00 uur in de verkoop. Ze kosten 45 euro en je bestelt de tickets hier.