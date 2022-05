De gemeente Eindhoven krijgt een coalitie van GroenLinks, CDA, PvdA en D66. Volgens formateur Mario Jacobs hebben de partijen vertrouwen om samen een nieuw stadsbestuur te vormen. De gemaakte afspraken worden de komende weken uitgewerkt.

Volgens Jacobs zijn de partijen ook al akkoord over de portefeuilleverdeling voor het nieuw te vormen college van burgemeester en wethouders. De namen van de wethouders en hun portefeuilles worden bekendgemaakt bij de presentatie van het bestuursakkoord.

25 van de 45 zetels

Jacobs verwacht dat er nog drie weken nodig zijn voor de praktische en tekstuele uitwerking van dat bestuursakkoord. Daarna moet het nog worden voorgelegd aan de ledenvergadering van een aantal partijen. De vier partijen hebben straks samen 25 van de 45 zetels in de Eindhovense raad.

De formatie begon ruim een maand geleden. Op basis van gesprekken met alle partijen kwam Jacobs tot de conclusie dat een coalitie met GroenLinks, CDA, PvdA en D66 het meest kansrijk was. De afgelopen weken zaten twee of drie vertegenwoordigers van die vier partijen wekelijks meermaals met elkaar aan de onderhandeltafel. Ook kwamen er volgens Jacobs diverse gasten van binnen en buiten de stad op uitnodiging langs. Om de partijen te inspireren en voeden met hun inzichten over verschillende thema's.

Spanningen in de raad

Volgens Jacobs zijn er belangrijke stappen gezet en worden de laatste stappen dus de komende weken gezet. Na de presentatie van het akkoord en de installatie van het nieuwe college gaan de partijen samen met de rest van de gemeenteraad aan de slag om een samenwerkingsakkoord te sluiten. Dit voorstel kwam van GroenLinks en moet met name de sfeer in de gemeenteraad ten goede komen. De afgelopen vier jaar zorgden irritaties tussen verschillende partijen geregeld voor spanningen.