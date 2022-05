Acht weekenden op rij is Bowling Eindhoven het decor voor de Nederlandse kampioenschappen bowlen. Op de grootste bowlingbaan van Nederland verdeelden bijna honderd G-bowlers zondag de eerste titels en trofeeën.

Het gaat er gemoedelijk en sportief aan toe zondag op 24 bowlingbanen in Woensel. Deelnemers delen tussen elke worp een boks, een handje, tikje, high five of een omhelzing uit.

Af en toe is links of rechts vrolijk gejuich te horen als met een strike alle pins (kegels) zijn gevloerd. Zweet druppelt her en der van bloedserieuze en hypernerveuze gezichten. En als zondagmiddag de laatste games van de Nederlandse kampioenschappen voor bowlers met een verstandelijke beperking worden gegooid, stijgt de temperatuur en de spanning.

Op vier niveaus worden in totaal acht titels verdeeld bij de mannen en de vrouwen. De laagste categorie krijgt nog een beetje hulp van bumpers aan weerszijden van de baan die een nulscore belemmeren. In de hoogste categorie worden duizelingwekkende scores genoteerd waar een recreatieve bowler alleen maar van kan dromen.

Jonn Peterse (35) uit Cuijk sluit zijn toernooi bijvoorbeeld behendig af met drie strikes én zijn eerste nationale titel. De prijzen worden uitgedeeld aan de finalisten die in vijf rondes de meeste punten halen. Peterse gooit een totaalscore van 892, ofwel ruim 178 gemiddeld.

Peterse vertelt dat hij vroeger fanatiek hardloper was. Hij ging serieus bowlen bij de bowlingbaan van zijn ouders in Sint-Hubert toen hardlopen onmogelijk werd nadat hij erg ziek was geweest. Tegenwoordig traint hij twee keer per week in Uden.

Vijfhonderd G-bowlers

NK-organisator Jan Jaap van der Sar legt uit dat de Nederlandse Bowling Federatie (NBF) ongeveer vijfhonderd G-bowlers telt. Peterse is een van de weinigen die het in competitie ook opneemt tegen spelers zonder beperking. "De druk is dan niet zo groot. Ik hoef dan niet te winnen en probeer dan gewoon een goede score te halen", zegt hij.

Amy Bouwmeester (30) van de uit Breda haalt bij de vrouwen ook een enorm puntenaantal. Zij eindigt de dag met 825 punten (165 gemiddeld). Het is niet haar eerste Nederlandse titel. Hoeveel het er wel zijn weet ze niet. "Ik heb al heel wat bekers staan", zegt ze met een schuin oog op de gouden trofee in haar handen. "Ik moet plek maken."

De komende weken bowlen pupillen, jeugd, senioren om de prijzen. Op zaterdag 4 juni is de titelstrijd voor doven en slechthorenden (D-bowlers) en op zondag 3 juli komen de echte toppers (elite) naar Eindhoven.