De 63-jarige vrouw die woensdagnacht werd opgepakt na een steekpartij aan de Oude Doornakkersweg in Eindhoven is weer vrij. Ze is nog wel in beeld als verdachte.

Dat laat de politie zondagochtend desgevraagd weten. De vrouw werd woensdagnacht meegenomen door de politie na een steekincident in een woning aan de Oude Doornakkersweg. Daarbij raakte haar man (61) zwaargewond. Hij had een steekwond aan zijn buik en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Later meldde de politie dat hij buiten levensgevaar was. De oorzaak van het incident zou een uit de hand gelopen ruzie zijn tussen het echtpaar. De politie heeft op dit moment geen andere verdachte op het oog.