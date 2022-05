Aan het Leenderfietspad in Eindhoven is zaterdagavond rond 19.35 uur een 'zeer grote natuurbrand' ontstaan. Inmiddels is de brand meester. Rond 20.35 uur is een tweede brand ontstaan, op bijna dezelfde locatie.

De eerste brand zou gaan om een vuurfront van ruim dertig meter, aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio. Een gebied van ongeveer dertig bij dertig vierkante meter is afgebrand. De ontwikkeling is natuurlijk geremd door omgrenzend water en zand. De N2 is een tijdje afgezet geweest. De brandweer was met twee blusvoertuigen en een watertank aanwezig om na te blussen. De andere opgeroepen eenheden zijn teruggekeerd naar de kazerne. Rond 20.35 meldde de brandweer dat er op vrijwel dezelfde locatie wederom een natuurbrand is opgelaaid. Ook voor deze brand zijn twee blusvoertuigen ingezet. Rond 21.20 uur is de brand meester.