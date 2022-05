Na 22 jaar sluit de Belastingwinkel in Eindhoven op 31 mei definitief de deur. Voor veel ouderen en mensen met een kleine portemonnee zal dat niet minder dan een aderlating betekenen

Vergrijzing, vrijwilligers die afhaken en een gebrek aan nieuwe aanwas zijn oorzaak van de beslissing van Stichting Belastingwinkel Eindhoven. Maar het coronavirus heeft de noodlijdende stichting ook een nekslag toegebracht, weet voorzitter Jos Teklenburg.

"We zijn normalerwijze altijd vrijwel het hele jaar door open geweest om mensen te helpen met hun aangiftes, aanvragen voor toeslagen en bezwaren. Maar in coronatijd zijn ook wij natuurlijk maanden dicht geweest en zijn klanten andere wegen gaan zoeken om hun aangifte of aanvragen goed en op tijd de deur uit te doen."

In de beginjaren deden gemiddeld zo'n 1800 mensen een beroep op de diensten van de Belastingwinkel, later is dat aantal teruggelopen tot ongeveer 1200. "Dat is jarenlang stabiel gebleven en behalve vanuit ons eigen pand aan de Boschdijk, hebben we ook jarenlang inloopdagen bij Fontys gehouden.

Mes sneed aan twee kanten

Het mes sneed echt aan twee kanten; de mensen werden tegen een aantrakkelijk tarief geholpen met hun belastingzaken en Fontys-studenten fiscaal recht kregen er studiepunten voor. Zelf zijn we nu nog maar met vijf mensen, niet genoeg om ons werk goed te kunnen doen. Dat vereist immers specialistische kennis en ook bijscholing is noodzakelijk.

Daarnaast hebben we minder inkomsten terwijl de kosten voor actuele software en de huur natuurlijk wel doorlopen. Kortom, niet verantwoord om nog langer door te gaan. Wel triest voor al die mensen die hier al die jaren zijn blijven komen", aldus Teklenburg.

Klanten van de Belastingwinkel kunnen nog tot 1 juni terecht in het kantoor op Boschdijk 371, daarna valt het doek.