Uit een auto van een studente van de politieacademie zijn vorige week donderdagavond in de parkeergarage 't Eindje in Eindhoven persoonsgegevens van burgers gestolen. De studente was voor haar studie werkzaam bij de politie Oost-Brabant en parkeerde haar auto in de garage in haar vrije tijd. Dat meldt de politie vrijdag.

De diefstal vond vorige week donderdag op vrijdag plaats in de auto van de agente. De dag erna ontdekte de studente dat er een ruitje was ingetikt en diverse goederen, waaronder de laptop, een USB-stick en de documenten, waren gestolen. Er zat een aantal persoonsgegevens in de laptoptas waaronder namen, adressen, BSN-nummers en leeftijden.

De medewerker is voor haar studie werkzaam bij de politie Oost-Brabant. Zij werkte aan een project binnen deze eenheid waarvoor zij een aantal documenten in haar laptoptas had.

Betrokken geïnformeerd

De politie komt naar eigen zeggen nu pas naar buiten met dit nieuws, omdat eerst alle betrokkenen geïnformeerd zijn. "Wij kunnen vanwege de privacy niet verder ingaan op de reden waarom de gegevens van de personen in de bewuste documenten voorkwamen."

"Uiteraard nemen we deze zaak serieus en we betreuren het buitengewoon dat deze informatie door een menselijke fout op straat is komen te liggen. We hebben het datalek gemeld conform de geldende protocollen", aldus een woordvoerder. De politie roept de dader of eventuele vinder van de goederen om ze niet verder te verspreiden en in te leveren bij de politie.