Festival Hidden Garden op 20 augustus wordt gehouden op Strijp-S. De gemeente Eindhoven geeft dit jaar geen vergunningen voor evenementen in het Philips de Jong Park, waar Hidden Garden de laatste jaren haar thuisbasis heeft.

De afgelopen twee jaar heeft de organisatie door coronaperikelen en RIVM-restricties een streep moeten zetten door de edities van 2020 en 2021. In een persbericht zegt de organisatie "met stomheid geslagen te zijn" toen de gemeente meedeelde dit jaar geen vergunning voor het Philips de Jong Park te geven.

"We hebben echt alles op alles hebben gezet om de gemeente op andere gedachten te brengen maar toen duidelijk werd dat zij niet voornemens waren hun visie te herzien hebben we al onze tijd en energie gestopt in het vinden van een nieuwe locatie", aldus de organisatie.

Line-up blijft intact

Hidden Garden wordt nu gehouden op de groenstrook naast het voormalige Ketelhuis. "We zijn enorm blij dat we de volledige line-up intact hebben kunnen laten en dat betekent dat je verspreid over onze mainstage, techno-arena en progressive area kunt genieten van veel dj's". Bovendien is er na afloop van het festival een afterparty in het Klokgebouw. Wie naar de afterparty wil gaan heeft een apart ticket nodig. Het aantal tickets is beperkt.

Op het terrein Strijp-S kan Hidden Garden iets meer mensen toelaten dan in het Philips de Jong Park, waar plek was voor 5000 mensen. Omdat alle tickets van 2020 en 2021 geldig zijn is er nu nog een beperkt aantal tickets beschikbaar, te bestellen via de website www.hiddengarden.nl